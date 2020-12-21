У свіжому випуску "Голосу Америки" за 21 грудня – у Великій Британії поширюється новий штам коронавірусу. Однак міністр транспорту Ґрант Шаппс вважає, що нові варіанти COVID-19, ймовірно, є в інших країнах.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Штат Каліфорнія, який є одним з найбільш постраждалих від коронавірусу, сподівається вже до кінця грудня 2 мільйони доз вакцини. Однак чи всі гротові вакцинуватись – деталі у сюжеті.