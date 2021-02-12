Як українці відреагували на великий сніг та відповідні дії влади: свіже соцопитування

15:44

Останніми днями майже всі міста України накрили сильні снігопади. І лише маленька частина українців не має жодних претензій до місцевої влади у питанні ліквідації наслідків негоди. Водночас багато хто вирішив перечекати вдома, поки погода не покращиться.