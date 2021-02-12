Як українці відреагували на великий сніг та відповідні дії влади: свіже соцопитування

Останніми днями майже всі міста України накрили сильні снігопади. І лише маленька частина українців не має жодних претензій до місцевої влади у питанні ліквідації наслідків негоди. Водночас багато хто вирішив перечекати вдома, поки погода не покращиться.
Про це свідчать результати досліження, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research. Загалом опитали 1 тисячу громадян України з різних регіонів.
Актуально Україну замело снігом: яка ситуація в областях – фото, відео
Сильні снігопади та реакція влади на негоду: що думають про це українці
- 42,3% респондентів зазначили, що засніжені вулиці почищено погано, і це викликає проблеми. 74,6% опитаних вважають, що вихід із ситуації – використання максимально можливого числа снігоприбиральної техніки та залучення працівників комунальних служб.
- 8,7% пропонують оголосити дні з найбільш складною погодною ситуацією неробочими, щоб люди залишалися вдома.
- 58,8% українців вирішили перечекати, поки погодні умови не покращаться.
- 25% самі розчищають сніг, якщо місцеві комунальні служби не дають собі раду.
- 4,7% у такому разі пишуть скарги до місцевих органів влади.
- 51,7% респондентів вважають, що під час сильних снігопадів батькам слід дати можливість за бажанням залишати дітей вдома. Натомість школи повинні бути здатними організувати онлайнтрансляцію занять.
- 10,5% пропонують залишити звичайний режим роботи навчальних закладів.
- 45,1% опитаних українців під час снігопадів пересідають на громадський транспорт.
- 31,1% продовжують використовувати особисті автомобілі.
Зауважимо!
- 26,7% пересуваються містом пішки.
Через негоду у багатьох містах і областях
обмежили рух транспорту
. Крім того, у
Рівному
та
Львові
школи перейшли на дистанційне навчання.
Докладніше про опитування
Зверніть увагу!
- Його проводили 10 лютого 2021 року з 12:51 до 16:03 годин.
- Розмір вибірки – 1 тисяча респондентів.
- Опитування відбувалося методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше ніж 50 тисяч у віці 18−60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.
Снігові заметілі не відступають із України. Щоправда, таку погоду прогнозують лише на Правобережжі, і тут температура опуститься нижче за нуль. Щодо решти території України, то там слід очікувати щонайменше сніг із дощем.
Докладніше з прогнозом на 12 лютого можете ознайомитися за цим посиланням.