Як українці відреагували на великий сніг та відповідні дії влади: свіже соцопитування

12 лютого 2021 , 15:44
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Джерело:

"Новое время"

Останніми днями майже всі міста України накрили сильні снігопади. І лише маленька частина українців не має жодних претензій до місцевої влади у питанні ліквідації наслідків негоди. Водночас багато хто вирішив перечекати вдома, поки погода не покращиться.

Про це свідчать результати досліження, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research. Загалом опитали 1 тисячу громадян України з різних регіонів.

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Сильні снігопади та реакція влади на негоду: що думають про це українці

  • 42,3% респондентів зазначили, що засніжені вулиці почищено погано, і це викликає проблеми. 74,6% опитаних вважають, що вихід із ситуації – використання максимально можливого числа снігоприбиральної техніки та залучення працівників комунальних служб.
  • 8,7% пропонують оголосити дні з найбільш складною погодною ситуацією неробочими, щоб люди залишалися вдома.
  • 58,8% українців вирішили перечекати, поки погодні умови не покращаться.
  • 25% самі розчищають сніг, якщо місцеві комунальні служби не дають собі раду.
  • 4,7% у такому разі пишуть скарги до місцевих органів влади.
  • 51,7% респондентів вважають, що під час сильних снігопадів батькам слід дати можливість за бажанням залишати дітей вдома. Натомість школи повинні бути здатними організувати онлайнтрансляцію занять.
  • 10,5% пропонують залишити звичайний режим роботи навчальних закладів.
  • 45,1% опитаних українців під час снігопадів пересідають на громадський транспорт.
  • 31,1% продовжують використовувати особисті автомобілі.
  • 26,7% пересуваються містом пішки.
Зауважимо! Через негоду у багатьох містах і областях обмежили рух транспорту. Крім того, у Рівному та Львові школи перейшли на дистанційне навчання.

Докладніше про опитування

  • Його проводили 10 лютого 2021 року з 12:51 до 16:03 годин.
  • Розмір вибірки – 1 тисяча респондентів.
  • Опитування відбувалося методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше ніж 50 тисяч у віці 18−60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.
Зверніть увагу! Снігові заметілі не відступають із України. Щоправда, таку погоду прогнозують лише на Правобережжі, і тут температура опуститься нижче за нуль. Щодо решти території України, то там слід очікувати щонайменше сніг із дощем.

Докладніше з прогнозом на 12 лютого можете ознайомитися за цим посиланням.