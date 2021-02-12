Останніми днями майже всі міста України накрили сильні снігопади. І лише маленька частина українців не має жодних претензій до місцевої влади у питанні ліквідації наслідків негоди. Водночас багато хто вирішив перечекати вдома, поки погода не покращиться.

Про це свідчать результати досліження, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research. Загалом опитали 1 тисячу громадян України з різних регіонів. Актуально Україну замело снігом: яка ситуація в областях – фото, відео Сильні снігопади та реакція влади на негоду: що думають про це українці 42,3% респондентів зазначили, що засніжені вулиці почищено погано, і це викликає проблеми. 74,6% опитаних вважають, що вихід із ситуації – використання максимально можливого числа снігоприбиральної техніки та залучення працівників комунальних служб. 8,7% пропонують оголосити дні з найбільш складною погодною ситуацією неробочими, щоб люди залишалися вдома. 58,8% українців вирішили перечекати, поки погодні умови не покращаться. 25% самі розчищають сніг, якщо місцеві комунальні служби не дають собі раду. 4,7% у такому разі пишуть скарги до місцевих органів влади. 51,7% респондентів вважають, що під час сильних снігопадів батькам слід дати можливість за бажанням залишати дітей вдома. Натомість школи повинні бути здатними організувати онлайнтрансляцію занять. 10,5% пропонують залишити звичайний режим роботи навчальних закладів. 45,1% опитаних українців під час снігопадів пересідають на громадський транспорт. 31,1% продовжують використовувати особисті автомобілі. 26,7% пересуваються містом пішки. Зауважимо! Через негоду у багатьох містах і областях обмежили рух транспорту. Крім того, у Рівному та Львові школи перейшли на дистанційне навчання. Докладніше про опитування Його проводили 10 лютого 2021 року з 12:51 до 16:03 годин.

Розмір вибірки – 1 тисяча респондентів.

Опитування відбувалося методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше ніж 50 тисяч у віці 18−60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Зверніть увагу! Снігові заметілі не відступають із України. Щоправда, таку погоду прогнозують лише на Правобережжі, і тут температура опуститься нижче за нуль. Щодо решти території України, то там слід очікувати щонайменше сніг із дощем.



Докладніше з прогнозом на 12 лютого можете ознайомитися за цим посиланням.