Українська місія в ОБСЄ відреагувала на скандальну заяву віцеспікера Держдуми Росії Петра Толстого. Напередодні політик заявив, що Україна нібито є частиною Росії.

Реакція України при ОБСЄ

Таке ставлення керівництва Росії до України є причиною того, чому не вдається досягти прогресу у перемовинах нормандського та мінського форматів. Місія оголосила свою реакцію на регулярному засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

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Ця заява розкриває всю суть агресивних дій Росії проти територіальної цілісності та суверенітету України: російське керівництво просто не сприймає Україну як окрему суверенну державу,

– наголосили в місії.

Крім того, зауважили, що російська сторона не зацікавлена ​​у припиненні конфлікту. Вона хоче, аби Україна повністю капітулювала перед вимогами Кремля. Делегація України наголосила, що необхідно скоординувати міжнародну спільноту, аби втримати Росію за столом перемовин та закінчити війну, яку ж вона сама розпочала.

Тому місія привітала рішення Європейської Ради продовжити економічні та галузеві санкції проти Росії.

Що сказав Толстий

Віцеспікер Держдуми в ефірі російського телебачення назвав Україну частиною Росії, зокрема, "ногою Росії, яка болить". Він стверджував, мовляв, українці – це російські люди. Крім того, політик говорив про якісь експерименти на українцях, що не довели до кінця.