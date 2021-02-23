Не думали, що таки наважаться: реакція соцмереж на вирок Сергію Стерненку

Сергія Стерненка 23 лютого засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі. Такий вирок активісту винесли за "викрадення людини та спробу заволодіння коштами". Одразу після озвучення рішення суду, українські соцмережі вибухнули реакцією.

Як відреагували на резонансний вирок Стерненка відомі політичні, громадські діячі, журналісти та активісти – читайте у матеріалі.

До теми Суд засудив Стерненка до 7 років тюрми

Більшість небайдужих громадян солідарні з самим Сергієм Стерненком, який назвав цю справу проти себе – політично вмотивованою.

Максим Нефьодов

Колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов назвав вирок Стерненку ганьбою для української судово-правоохоронної системи та реваншем російської гідри.

Люди, які це придумали, явно забули, чим в Україні завершуються справи політичних в'язнів,

– зауважив Нефьодов.

"Голос"

У політсилі "Голос" теж обурені рішенням суду. У партії зазначили, що тепер судова система перетворилась на знаряддя тиску та усунення неугодних.

"Голос" вважає несправедливим вирок суду, який кинув Сергія за ґрати на 7 років і 3 місяці за нібито викрадення людини, де єдиним свідком є сам нібито потерпілий,

– мовиться у повідомленні політсили.

У політичній силі сподіваються, що апеляція відновить справедливість щодо Стерненка. Проблему вирішити можна лише глобально через реформу судової системи.

Денис Бігус

Значно різкішим у висловлюваннях був журналіст, керівник Bihus.info Денис Бігус.

До останнього не вірив, що наважаться. Мразоти,

– написав журналіст.

Масі Найем

Солідарний з оцінкою Бігуса і адвокат Масі Найем. Він охарактеризував ситуацію, як ту, що далека від правосуддя.

Це не про правосуддя. Не про справедливість,

– зауважив Найем.

Олег Сенцов

Колишній бранець Кремля, режисер Олег Сенцов підібрав для вершителів правосуддя коротку та містку характеристику – "покидьки".

винним у викраденні Сергія Щербіча з метою заволодіння його грошима. Мовиться про 300 гривень.

, Щербіч – тітушка та проросійський колаборант. Стерненко каже, що уся справа базується лише на свідченнях Щербіча.

Сергія Стерненка визнали