Не думали, що таки наважаться: реакція соцмереж на вирок Сергію Стерненку
Сергія Стерненка 23 лютого засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі. Такий вирок активісту винесли за "викрадення людини та спробу заволодіння коштами". Одразу після озвучення рішення суду, українські соцмережі вибухнули реакцією.
Джерело:24 канал
Як відреагували на резонансний вирок Стерненка відомі політичні, громадські діячі, журналісти та активісти – читайте у матеріалі.
До теми Суд засудив Стерненка до 7 років тюрми
Більшість небайдужих громадян солідарні з самим Сергієм Стерненком, який назвав цю справу проти себе – політично вмотивованою.
- Максим Нефьодов
Колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов назвав вирок Стерненку ганьбою для української судово-правоохоронної системи та реваншем російської гідри.
Люди, які це придумали, явно забули, чим в Україні завершуються справи політичних в'язнів,
– зауважив Нефьодов.
- "Голос"
У політсилі "Голос" теж обурені рішенням суду. У партії зазначили, що тепер судова система перетворилась на знаряддя тиску та усунення неугодних.
"Голос" вважає несправедливим вирок суду, який кинув Сергія за ґрати на 7 років і 3 місяці за нібито викрадення людини, де єдиним свідком є сам нібито потерпілий,
– мовиться у повідомленні політсили.
У політичній силі сподіваються, що апеляція відновить справедливість щодо Стерненка. Проблему вирішити можна лише глобально через реформу судової системи.
- Денис Бігус
Значно різкішим у висловлюваннях був журналіст, керівник Bihus.info Денис Бігус.
До останнього не вірив, що наважаться. Мразоти,
– написав журналіст.
- Масі Найем
Солідарний з оцінкою Бігуса і адвокат Масі Найем. Він охарактеризував ситуацію, як ту, що далека від правосуддя.
Це не про правосуддя. Не про справедливість,
– зауважив Найем.
- Олег Сенцов
Колишній бранець Кремля, режисер Олег Сенцов підібрав для вершителів правосуддя коротку та містку характеристику – "покидьки".
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