"РНБО цікавіше за HBO": реакція соцмереж на санкції проти Медведчука

Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та ще низки людей. Їх звинуватили у фінансуванні окупантів на Донбасі.

Про те, як українці у соціальних мережах реагували на введення санкцій проти лідера ОПЗЖ, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Реакція соцмереж на санкції проти Медведчука

Колишній бранець Кремля Олег Сенцов іронічно наголосив, що санкції, мовляв, готувалися ще за каденції Петра Порошенка, а Володимир Зеленський просто скористався цим. До речі, режисер сказав так тому, що раніше Порошенко заявляв, що готував санкції проти Тараса Козака, але не встиг їх схвалити.

Шоумен та політик Сергій Притула подякував за санкції "дідусю Джо". Ймовірно, він мав на увазі президента США Джо Байдена.

Журналіст Юрій Бутусов назвав таке рішення РНБО успішним. За його словами, Зеленський зробив Медведчука та політику Путіна в Україні незаконними. Санкції проти нардепа журналіст окреслив як "історичне рішення" РНБО.

Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані, книгу якого заборонили в Україні за позовом Медведчука, написав, що тепер зрозумів, чому суд не розглядав його апеляцію.

До речі, користувач мережі Азад Сафаров наголосив, що поки Медведчук намагався заборонити книжку Кіпіані "Справа Василя Стуса", йому самому "заборонили все".

Економіст Сергій Фурса іронічно заявив, що РНБО "замахнулося на святе – на Медведчука". Тепер, мовляв, Вадим Рабінович ради в ОПЗЖ без соратників собі не дасть.

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Денис Козанський заявив, що у відповідь на санкції проти свого кума Путін має ввести обмеження проти так званого "ЛНР".

Журналіст Денис Бігус написав, що тепер за діями РНБО спостерігати значно цікавіше, аніж за серіалами американської компанії HBO.

Користувач мережі Михайло Ткач запропонував влаштувати для Медведчука та Козака спеціальний челендж.

Політолог Віктор Таран заявив, що тепер очікує на судовий процес, на якому Медведчук сам себе зможе захищати.

"репресивні дії проти ЗМІ та провідних політиків, які набирають все більше обертів в Україні". Більше про санкції – читайте тут