Як Росія відреагувала на український "КалашНаш" – Техніка війни

30 січня 2021 , 20:19
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Завод "Маяк" показав мультикаліберну платформу "КалашНаш". Його мета – перехід експлуатантів платформи АК на використання провідних світових патронів. Така новина дуже розбурхала росіян.

Джерело: "Техніка війни" на 24 каналі

Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь у програмі.

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Літак Ан-178, бойові танки Т-80 та ракета "Блискавка"

Міністр оборони України Андрій Таран перевірив перебіг виконання державного оборонного замовлення на деяких підприємствах оборонно-промислового комплексу.

На державному підприємстві "Антонов" почали будівництво першого транспортного літака Ан-178 для Збройних Сил України. Державний "Укрексімбанк" надав виробнику майже 3 мільярди гривень кредитування на виробництво трьох таких повітряних суден.

Командування ВМС та представники турецької компанії Baykar MAKINA домовилися про придбання українською стороною комплексів безпілотних літальних апаратів із покращеними характеристиками.

"Львівський бронетанковий завод" освоїв ремонт та модернізацію основних бойових танків Т-80. Раніше такі роботи в Україні здійснював лише Харківський бронетанковий завод.

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Конструкторське бюро "Південне" показало ракету класу "повітря-поверхня" "Блискавка". Вона має дальність польоту 110 кілометрів та призначена для знищення наземних або надводних цілей.

Бойова машина Type-X, гелікоптер Defiant-X та літальний апарат WJ-700

Популярна німецька торгова марка LOWA розширила свою колекцію версією R-8S GTX Patrol Coyote. Новинка орієнтована на американський ринок.

Роботизована бойова машина середнього класу Type-X, створена естонською компанією Milrem Robotics, пройшла перші випробування на мобільність. Безпілотник стане інтелектуальним супроводжувачем основних бойових танків БМП.

У Стамбулі 23 січня відбулася церемонія спуску на воду першого вітчизняного фрегата F515 Istanbul. Турецький флот отримає головний корабель за програмою Мільгема у 2023 році.

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Компанії "Сікорський" та Boeing продемонстрували Defiant-X – вдосконалену версію перспективного гелікоптера. Шасі прототипу отримало переднє колесо, у корпусі вже не помітний виступний вихлопний отвір, носова частина стала більш витягнутою, а гребінь на задній частині фюзеляжу яскраво виражений.

Перспективний ударний безпілотний літальний апарат КНР WJ-700 здійснив свій перший політ. Це єдиний нині китайський висотний високошвидкісний апарат великої тривалості польоту, здатний виконувати як бойові, так і розвідувальні місії.

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