Завод "Маяк" показав мультикаліберну платформу "КалашНаш". Його мета – перехід експлуатантів платформи АК на використання провідних світових патронів. Така новина дуже розбурхала росіян.

Джерело: "Техніка війни" на 24 каналі

Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь у програмі.

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Літак Ан-178, бойові танки Т-80 та ракета "Блискавка"

► Міністр оборони України Андрій Таран перевірив перебіг виконання державного оборонного замовлення на деяких підприємствах оборонно-промислового комплексу.

► На державному підприємстві "Антонов" почали будівництво першого транспортного літака Ан-178 для Збройних Сил України. Державний "Укрексімбанк" надав виробнику майже 3 мільярди гривень кредитування на виробництво трьох таких повітряних суден.

► Командування ВМС та представники турецької компанії Baykar MAKINA домовилися про придбання українською стороною комплексів безпілотних літальних апаратів із покращеними характеристиками.

► "Львівський бронетанковий завод" освоїв ремонт та модернізацію основних бойових танків Т-80. Раніше такі роботи в Україні здійснював лише Харківський бронетанковий завод.

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► Конструкторське бюро "Південне" показало ракету класу "повітря-поверхня" "Блискавка". Вона має дальність польоту 110 кілометрів та призначена для знищення наземних або надводних цілей.

Бойова машина Type-X, гелікоптер Defiant-X та літальний апарат WJ-700

​• Популярна німецька торгова марка LOWA розширила свою колекцію версією R-8S GTX Patrol Coyote. Новинка орієнтована на американський ринок.

​• Роботизована бойова машина середнього класу Type-X, створена естонською компанією Milrem Robotics, пройшла перші випробування на мобільність. Безпілотник стане інтелектуальним супроводжувачем основних бойових танків БМП.

​• У Стамбулі 23 січня відбулася церемонія спуску на воду першого вітчизняного фрегата F515 Istanbul. Турецький флот отримає головний корабель за програмою Мільгема у 2023 році.

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​• Компанії "Сікорський" та Boeing продемонстрували Defiant-X – вдосконалену версію перспективного гелікоптера. Шасі прототипу отримало переднє колесо, у корпусі вже не помітний виступний вихлопний отвір, носова частина стала більш витягнутою, а гребінь на задній частині фюзеляжу яскраво виражений.

​• Перспективний ударний безпілотний літальний апарат КНР WJ-700 здійснив свій перший політ. Це єдиний нині китайський висотний високошвидкісний апарат великої тривалості польоту, здатний виконувати як бойові, так і розвідувальні місії.

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