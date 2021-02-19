Реакція Порошенка є виставою: Фесенко прокоментував купівлю "Прямого"

Реакція Петра Порошенка на начебто закриття телеканалу "Прямий" та його купівля були певною "виставою". Зокрема, політик вирішив використати тему санкцій як залякування, що влада бореться не з проросійськими силами, а з політичними опонентами.

Політолог Володимир Фесенко заявив, що таку саму тезу часто поширює російська пропаганда. Він зазначив, що представники патріотичної опозиції в Україні іноді діють в унісон з проросійською.

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За словами Фесенка, під час президентської каденції Порошенка було проблемою те, що проросійські сили не боялися представників української влади. Зокрема, вони почали діяти безкарно й навіть зухвало.

Тепер у них є побоювання, тому це означає, що влада зробила правильні кроки,

– наголосив Фесенко.

На думку Фесенка, факт того, що на "Прямому" після закриття каналів Тараса Козака почали з'являтися представники Віктора Медведчука, викликає певні підозри про ймовірну "подвійну гру".

Чого очікувати від засідання РНБО

Політолог припустив, що ймовірно засідання Ради нацбезпеки й оборони, яке відбудеться 19 лютого, не призведе до введення санкцій щодо Віктора Медведчука. Як він зазначив, їх можуть запровадити проти компаній, та бізнес-структур, які пов'язані з цим політиком.

"Якщо буде матеріал про зв'язки Медведчука або його компаній зі структурами ОРДЛО, то це підстава для введення санкцій. Такий сценарій я не виключаю", – заявив він.

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Фесенко також зазначив, що на засіданні РНБО потрібно розглянути питання про військово-політичну ситуацію на Донбасі та переговори. За його словами, це варто робити саме в закритому режимі, адже ситуація дуже непроста.

Ми не можемо вийти з переговорного процесу, розірвати мінські угоди, але саме на засіданні РНБО варто знайти й обговорити відповіді на дії проросійських бойовиків,

– наголосив Фесенко.

Політолог додав, що потрібно обговорити й тактику переговорного процесу. Зокрема, у цьому напрямку він очікує на активізацію влади США. Фесенко також припустив, що рішення РНБО скоріш за все будуть непублічними.