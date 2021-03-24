Дотримання рішень партії обов'язкове для всіх: реакція "Голосу" на "порушення дисципліни"

Джерело:"Голос"
Нещодавно у фракції "Голос" спалахнув скандал, який виник через розбіжності у голосуванні щодо Антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань. Окремі нардепизаявили, що їх попередили про виключення. У "Голосі" запевняють: нікого не виганяли, проте партійні рішення – обов'язкові до виконання.
Про це мовиться у офіційній заяві політсили. У партії кажуть, що саме зараз питання партійної дисципліни – стало критичним, як ніколи. Однакові принципи діють як для Верховної, так і місцевих рад.
До теми Через голосування за президентський законопроєкт з "Голосу" можуть виключити депутатів
Ми переконані, що в нашій партії рішення мають прийматися разом, а їх дотримання – обов'язкове для всіх. Виключень не буде, бо від цього залежить наша ефективність та виконання нашої програми,
– кажуть у "Голосі".
Щодо ситуації, яка нещодавно виникла у парламенті, то це у політсилі назвали "прецедентом порушення партійної та фракційної дисципліни". Питання погодження конституційної процедури щодо питань повноважень президента вважають таким, що не може залишатися без уваги.
"Політична рада не могла не відреагувати на ситуацію, що склалася в залі ВРУ 16 березня 2021 року і засудила спільне голосування частини фракції "Голосу" у Верховній Раді разом з представниками більшості від "Слуг Народу" та олігархічних груп. Також відповідно до процедур Статуту партії політрада звернулася до Контрольно-ревізійної комісії партії з проханням надати оцінку цьому інциденту та дослідити причини і обставини голосування членів фракції", - розповіли у "Голосі".
В офіційній заяві мовиться, що повідомлення окремих нардепів про їх виключення – неправда. У політсилі також зазначили, що сподіваються, що комунікацію у фракції таки вдасться налагодити.