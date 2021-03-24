Дотримання рішень партії обов'язкове для всіх: реакція "Голосу" на "порушення дисципліни"

Нещодавно у фракції "Голос" спалахнув скандал, який виник через розбіжності у голосуванні щодо Антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань. Окремі нардепизаявили, що їх попередили про виключення. У "Голосі" запевняють: нікого не виганяли, проте партійні рішення – обов'язкові до виконання.

Про це мовиться у офіційній заяві політсили. У партії кажуть, що саме зараз питання партійної дисципліни – стало критичним, як ніколи. Однакові принципи діють як для Верховної, так і місцевих рад.

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Виключень щодо дотримання рішень не буде, – "Голос"

Ми переконані, що в нашій партії рішення мають прийматися разом, а їх дотримання – обов'язкове для всіх. Виключень не буде, бо від цього залежить наша ефективність та виконання нашої програми,

– кажуть у "Голосі".

Щодо ситуації, яка нещодавно виникла у парламенті, то це у політсилі назвали "прецедентом порушення партійної та фракційної дисципліни". Питання погодження конституційної процедури щодо питань повноважень президента вважають таким, що не може залишатися без уваги.

Контрольно-ревізійну комісію партії попросили оцінити інцидент

"Політична рада не могла не відреагувати на ситуацію, що склалася в залі ВРУ 16 березня 2021 року і засудила спільне голосування частини фракції "Голосу" у Верховній Раді разом з представниками більшості від "Слуг Народу" та олігархічних груп. Також відповідно до процедур Статуту партії політрада звернулася до Контрольно-ревізійної комісії партії з проханням надати оцінку цьому інциденту та дослідити причини і обставини голосування членів фракції", - розповіли у "Голосі".

В офіційній заяві мовиться, що повідомлення окремих нардепів про їх виключення – неправда. У політсилі також зазначили, що сподіваються, що комунікацію у фракції таки вдасться налагодити.

Що відомо про скандал у "Голосі"