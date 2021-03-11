Разумкова знову не було на засіданні РНБО: де спікер

Рада нацбезпеки та оборони зібралась на засідання 11 березня. З 20 членів РНБО прийшли лише 18. Не було голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та очільника Нацбанку Кирила Шевченка.

Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов. Він повідомив, що спікер перебуває у відрядженні, а Шевченко – захворів.

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Разумков поїхав у відрядження на Хмельниччину

На підтвердження слів Данілова голова Верховної Ради опублікував пост з Хмельниччини. Разумков розповів, що під час відрядження зустрічався з представниками бізнесу. Вони обговорювали індустріальні парки, законопроєкт про які парламент має розглянути наступного тижня. Також спікер та бізнесмени поговорили про ухвалений закон про "інвестиційних нянь".

Разумков не був на попередньому засіданні РНБО

Зазначимо, що Дмитро Разумков не був присутнім на засіданні РНБО 26 лютого. На ньому розглядали питання подвійного громадянства і наклали санкції проти 10 осіб. Тоді спікер зауважив, що пропустив засідання не цілеспрямовано, просто запізно про нього дізнався.