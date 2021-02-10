Разумкову довіряють більше, ніж Зеленському: чим цікавий свіжий рейтинг

Відбувається створення якоїсь "віртуальної політичної реальності", де Разумков уже веде "бої" проти Зеленського і претендує на щось глобальне.

Про опитування "Центру Разумкова" та довіру до Разумкова

Ні, я далекий від конспірології, що центр, названий на честь покійного батька спікера, якось особливо його "просуває". Ну але самі дані опитування – все одно дивні.

Читайте також Це покладе кінець впливу Путіна в Україні: що має зробити влада?

Наприклад, чому рейтингується довіра до Голови ВР, але не рейтингується довіра до низки політиків, які раніше фігурували з ним поруч у відповідних списках (Гройсман, Кличко, Притула...)? Подібне запитання виникло не лише у мене, але у більшості коментаторів.

Але я б ще хотів додати про причини цього. Як на мене, то у подібний спосіб відбувається створення якоїсь "віртуальної політичної реальності", де Разумков уже веде "бої" проти Зеленського і претендує на щось глобальне.

При цьому, фактами є наступне: сам Разумков жодним чином ніде публічно не заявляв (натякав, підморгував), що він має амбіції кинути виклик Зеленському. Тобто, ми маємо справу з певним технологічним конструктом.

Які він може переслідувати цілі?

По-перше, це "генерація альтернативи". Усі опитування останнім часом, фіксуючи падіння рейтингу чинного президента, одночасно фіксують його перемогу у разі гіпотетичних президентських виборів проти будь-якого з конкурентів (до речі, гіпотетичний конкурент Разумков так само належить до цієї когорти). Ну але подібні вкиди формують думку, що от ще одне "нове обличчя" може кинути виклик "новому обличчю". Ну але поки що все це – не більше ніж теоретичне моделювання.

По-друге, це формування порядку денного у контексті обговорюваних політичних фігур. Настрашніше для політика – це якщо про нього не говорять. Розмови – найкраща форма політичної капіталізації.

Цікаво! З голубів у яструби: як зміна іміджу Зеленського вплине на українську політику?

Думаю, окрім цього, це ще і своєрідний "привіт" політикам старої генерації. Мовляв, дивіться. Вам не вдається сформувати альтернативу, але альтернативу можна будь-якої миті дістати з шухляди.

Ну але повторюсь. Поки ці розмови – це виключно на рівні "вкидання тем" та продукування дискурсу.