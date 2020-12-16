В Україні, окрім вже наявного ковідного фонду, створять ще один. Гроші з такого спецфонду також підуть на боротьбу з коронавірусом, а ще на фінансування вакцинації та підвищення зарплат медикам.

Додатковий фонд вирішили створити після консультацій з представниками фракцій та Кабміну. Про це 16 грудня заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

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Заява Разумкова

У спецфонд, швидше за все, за результатами першого кварталу будуть спрямовуватися гроші, які підуть на вакцинацію, підтримку медиків, в тому числі на збільшення їм заробітних плат,

– сказав спікер Ради.

Він додав, що спочатку під час обговорень проєкту держбюджету-2021 створювати окремий фонд не планували.

Це не ковідний фонд

Як зазначив Разумков, цей фонд не буде називатися "ковідним" і коштів у ньому буде менше, ніж у вже створеному.

Зверніть увагу! Верховна Рада 15 грудня схвалила законопроєкт держбюджету на 2021 рік. У головному фінансовому документі країни передбачили кошти на боротьбу з коронавірусом для деяких відомств, зокрема і для міністерства охорони здоров'я, освіти та МВС.



Бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу