В Україні створять ще один фонд для боротьби з коронавірусом, – Разумков
В Україні, окрім вже наявного ковідного фонду, створять ще один. Гроші з такого спецфонду також підуть на боротьбу з коронавірусом, а ще на фінансування вакцинації та підвищення зарплат медикам.
Додатковий фонд вирішили створити після консультацій з представниками фракцій та Кабміну. Про це 16 грудня заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.
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Заява Разумкова
У спецфонд, швидше за все, за результатами першого кварталу будуть спрямовуватися гроші, які підуть на вакцинацію, підтримку медиків, в тому числі на збільшення їм заробітних плат,
– сказав спікер Ради.
Він додав, що спочатку під час обговорень проєкту держбюджету-2021 створювати окремий фонд не планували.
Це не ковідний фонд
Як зазначив Разумков, цей фонд не буде називатися "ковідним" і коштів у ньому буде менше, ніж у вже створеному.
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