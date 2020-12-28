Дмитро Разумков стверджує, що після того, як очолив парламент, у нього побільшало друзів. Проте політик запевняє, що серед них немає жодного олігарха.

З ким дружить Разумков

Багато друзів з'явилось під час виборчої кампанії. Про це спікер Ради Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю "Українській правді".

До речі Ми не друзі, – Разумков про стосунки з головою Конституційного Суду

Дійсно, за ці півтора року в мене з’явилася велика кількість людей, яких я можу назвати друзями... Є і політики, є журналісти, є і представники громадського сектору,

– додав спікер.

Однак Разумков наголосив, що олігархів серед його друзів немає. Крім того, Разумков переконує, що жодного разу представники великого бізнесу не пропонували йому гроші. За його словами, між ними ніколи не було перемовин та з деякими цими бізнесменами він навіть не знайомий.

Також політик стверджує, що не домовлявся з олігархами щодо його присутності на різних телеканалах.

Зауважимо, Разумков зізнався, що має з президентом Володимиром Зеленським "абсолютно нормальні відносини". За час перебування політиків на посадах їхні стосунки не змінились.

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