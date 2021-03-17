Україна цінує підтримку США, зокрема й у Конгресі. А також розраховує на спільну працю щодо протидії завершенню будівництва "Північного потоку-2", який загрожує енергетичній безпеці Європи.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков спілкувався телефоном зі сенатором Сполучених Штатів Америки – Робертом Портманом. Портман – співголова українського кокусу (міжпартійної групи підтримки України) у Сенаті.

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Разумков поговорив з американським сенатором

Головно мовилося про міжпарламентську співпрацю, але зачепили політики й інші важливі теми.

Про двопартійну підтримку України з боку Конгресу

Разумков подякував Штатам за "двопартійну підтримку, яку ми спостерігаємо у Конгресі США". Особливо "за підтримку законодавчих ініціатив, спрямованих на посилення допомоги Україні у сфері безпеки й оборони".

Спікер ВРУ наголосив, що Україна визначилася з геополітичним курсом – європейською та євроатлантичною інтеграцією. І вдячна за підтримку США у цьому питанні.

Про енергетичну безпеку

Разумков і Портман також обговорили співпрацю в енергетичній галузі, а найбільше – протидію будівництву "Північного потоку-2". Адже енергетична безпека – один із важливих елементів національної безпеки України.

Україна неодноразово відчувала на собі, як цей економічний проєкт перетворюється на елемент тиску, елемент впливу не економічного, а політичного. Я впевнений, що ми повинні об'єднувати зусилля в блокуванні цього процесу,

– сказав Разумков.

Відповідно, спікер Ради подякував США за санкційну політику щодо російського газопроводу. Яку, як сподівається Разумков, американці продовжуватимуть.

Що таке "Північний потік–2”? Це газопровід потужністю у 55 мільярдів кубометрів на рік з Росії через Балтійське море і до Німеччини. Його майже добудували, але з грудня 2019 через санкції з боку США укладку труб зупинили.



Німеччина наразі домагається скасування американських санкцій, адже вважає газопровід потрібним. Україна – категорично проти, бо може зазнати значних збитків через скасування транзиту газу до Європи через свою територію.

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