Голова парламенту Дмитро Разумков наголосив, що Україна хоче якомога швидше повернути всіх наших полонених на батьківщину. Однак він підкреслив, що підхід до обміну утримуваних осіб має бути виваженим.

Разумков також зазначив, що головне у питанні обміну – не нашкодити. Про це спікер Верховної Ради сказав в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

Важливо Їх кількість постійно змінюється: Денісова розповіла деталі про звільнених з ОРДЛО українців

Позиція Разумкова про обмін полоненими

Голова Ради зауважив, що у питанні звільнення утримуваних осіб потрібно врахували всі можливі сценарії розвитку подій. На його думку, якщо це може поставити під зрив процес загального обміну або виконання мінських домовленостей, то потрібно враховувати всі аспекти.

Звичайно, ми хочемо якомога швидше повернути всіх наших полонених, всіх наших заручників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, але потрібно підходити до цього процесу виважено,

– додав Разумков.

Що відомо про звільнення українців з ОРДЛО

Проросійські бойовики мали 20 – 21 січня передати Україні "помилуваних" українських громадян, яких незаконно утримували на території ОРДЛО. Однак, як зазначила омбудсменка Людмила Денісова, станом на 21 січня місце перебування наших співгромадян невідоме. Вона додала, що кількість українців, яких планують передати Україні, постійно змінюється.

За попередньою інформацією, з окупованих територій мали б звільнити 9 людей. Однак кум Путіна та нардеп Віктор Медведчук у листі до голови Служби безпеки України Івана Баканова згадує про 4 осіб:

Довгаль Світлану Анатоліївну,

Стаценко Наталю Олександрівну,

Котенко Катерину Миколаївну,

Савченко Наталію Яківну.

Медведчук пояснив, що бойовики ОРДЛО нібито хочуть через нього передати українців. Політик мав забрати звільнених українців з Мінська на своєму літаку.

Зверніть увагу! Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук і МЗС України розцінили передачу частини утримуваних громадян України Медведчуку, як приватній особі, порушенням міжнародних домовленостей на вищому рівні.

Пізніше Кравчук повідомив, що процес передачі частини утримуваних громадян України Медведчуку зупинений, оскільки літак, який повинен був їх привезти, не вилетів.