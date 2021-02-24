Рада vs Вітренко: Разумков вважає, що простіше знайти іншого кандидата у віцепрем'єри

Двічі Верховна Рада провалила голосування за призначення Юрія Вітренка віцепрем'єром – міністром енергетики. Проте у парламенті вважають, що незабаром знову доведеться тиснути кнопку за цю саму кандидатуру. Спікер Дмитро Разумков пояснює попередні фіаско з голосуванням та каже, що легше було б знайти нового претендента на урядове крісло.

Про це голова Верховної Ради розповів в інтерв'ю.

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Ставлення депутатів до Вітренка постійно міняється

Разумков наголосив: у кожного з депутатів, що не голосували за Вітренка – своя позиція і вона з часом міняється.

Коли було перше голосування за нього – не голосували одні колеги, інші – підтримували. Потім ситуація змінилась. Були і ті, хто не голосував ні в перший раз, ні вдруге,

– пояснив Разумков.

Вирішальним фактором для багатьох стала багатомільйонна премія, яку отримав Вітренко. Разумков вважає, що коли йдеш на держслужбу, треба розуміти про необхідність чимось жертвувати. Спікер зазначає, що Вітренку радили відмовитись від премії або хоча б перерахувати 50% від неї державі.

За Вітренка також не голосували через підвищення тарифів

Під премією Вітренка мають на увазі 4 мільйони доларів у держоблігаціях за перемогу "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

Інша причина, яка стримала депутатів від того, щоб натиснути зелену кнопку – це підвищення тарифів. Адже на цей час Вітренко вже був виконувачем обов'язків міністра енергетики.

Якщо справедливо, то не все є зоною його (Вітренка – 24 канал) відповідальності і частина йому залишилась у спадок, проте ті позиції, які він озвучував публічно, не розділяє більшість депутатів,

– наголосив Разумков.

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Виходом був би пошук іншої кандидатури

Через відсутність керівника діяльність Міненергетики практично заморожена. Разумков каже, що парламент не може нести відповідальність за міністра, якого він не призначав. Вихід з ситуації було б простіше знайти, якби замість Вітренка знайшли б іншу кандидатуру.

Це був би правильний крок. Зі всією повагою до Юрія Юрійовича, це набагато б спростило весь процес,

– підсумував Разумков.

Коротко про епопею з призначенням Вітренка: