Нам є, куди витрачати гроші, – Разумков про референдум Кравчука щодо Криму та Донбасу

Очільник Верховної Ради Дмитро Разумков не вітає ідею голови делегації України в ТКГ Леоніда Кравчука щодо проведення референдуму з питань Криму та Донбасу. Він вважає, що українській владі є, куди витрачати гроші.

Джерело: 24 канал

Таку заяву спікер зробив під час брифінгу. Спершу Разумкова пояснив, що він зрозумів слова Кравчука так: мовиться про визначення, що окуповані Крим і Донбасі – це територія України та вона є неподільною й цілісної.

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Докладніше про заяву Разумкова

Очільник парламенту підкреслив: за всієї поваги до Леоніда Кравчука він не думає, що треба проводити такий референдум.

"Тому що всі й так розуміють без референдуму: тимчасово окуповані Крим і Донбас є на 100% територіями України. І рано чи пізно вони повернуться", – наголосив Разумков.

Також парламентар зауважив, що всі знають, скільки коштує референдум. Тому для того, щоб підтвердити вищевказані думки, не варто на ініціативу Кравчука витрачати гроші.

Може там було закладено інший сенс. Але виходячи з того, що побачив у ЗМІ, я за всієї поваги дозволю собі не погодитися. Нам є, куди витрачати гроші, та є інші питання, які можна розглянути на загальнонаціональному референдумі,

– підсумував Разумков.

Додамо, восени перший віцеспікер Руслан Стефанчук повідомляв, що референдум обійдеться державі орієнтовно у 12 мільярдів гривень.

Питання Криму та Донбасу: що саме говорив Кравчук

За його словами, найболючішим питанням сьогодні є питання Донбасу та Криму.

Зокрема, різні політичні сили по-різному розглядають окупацію українського півострова Росією та війну на сході.Тому народ не може зорієнтуватися, яка спільна думка щодо цих питань.

Тож, за словами Кравчука, аби визначити ставлення України загалом, це питання варто було б винести на всеукраїнський референдум.

Водночас він наголосив: "Має бути на референдумі так сказано, що народ за те, щоб Україна була цільною, незалежною, з поверненням її територій".

На думку політика, головне питання референдуму полягає саме в цьому, а не в тому, у який спосіб розв'язувати проблему війни та окупованих територій. Останнє має визначати влада.

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Референдум в Україні: що слід знати про новий закон / Інфографіка 24 каналу