Разумков сумнівається, що депутатів притягнуть до відповідальності за Харківські угоди

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков висловив сумнів у тому, що тих, хто голосував за Харківські угоди, вдасться притягнути до відповідальності. Принаймні так, як це заявили у РНБО.

Таку думку голова Верховної Ради висловив під час брифінгу у парламенті. Разумков зазначив: до Верховної Ради вже приходила СБУ.

До речі Данілов відреагував на ймовірну причетність свого заступника Демченка до Харківських угод

Що сказав Разумков про Харківські угоди

Силовики у парламенті хотіли отримати інформацію про те, хто і як голосував за угоди. Щодо того, чому депутатів не зможуть покарати так, як це заявили в РНБО, Разумков відповів – усе через імунітет.

Я дуже добре пам'ятаю Конституцію, стаття 80: "Депутати не несуть відповідальності за свої дії і голосування у стінах Верховної Ради. Навіть сьогодні, коли знята депутатська недоторканість, діє індемнітет,

– сказав Разумков.

Він зазначив: сумнівається, що та ідея, яка була озвучена, може бути реалізована у повному обсязі. Але багатозначно підсумував: "Подивимось… Суд є суд".

Що таке індемнітет? Це юридичний термін, за яким депутат не несе відповідальності за свої висловлювання і голосування в процесі здійснення депутатських повноважень.



Суть полягає у захисті від арешту або інших процесуальних дій, пов’язаних з обмеженням особистих прав і свобод, а також судового переслідування.



Дані Це юридичний термін, за яким депутат не несе відповідальності за свої висловлювання і голосування в процесі здійснення депутатських повноважень.Суть полягає у захисті від арешту або інших процесуальних дій, пов’язаних з обмеженням особистих прав і свобод, а також судового переслідування.Дані з сайту ВР

Щодо інших учасників процесу: хто готував ці матеріали, хто пропонував робити той чи інший розгляд питання в стінах Верховної Ради, спікер зазначив – тут є інші аспекти. "Ті, хто були залучені до цього процесу дійсно можуть понести відповідальність", – сказав він.

Харківські угоди: головне

Угоди підписали в Харкові у квітні 2010 року Дмитро Мєдвєдєв і Віктор Янукович.

Опісля її ратифікувала Верховна Рада 236 голосами депутатів.

Угоду підтримали і міністри тодішнього уряду Азарова.

За документом перебування Чорноморського Флоту Росії в Севастополі продовжили на 25 років. За це Україні дали 30% знижку на газ.

У 2014 році Генпрокуратура відкрила справу через ці угоди.

12 березня 2021 року СБУ відкрила справу щодо ймовірної держзради через укладення цих угод. Напередодні таке завдання відомству дала РНБО.



Хто голосував за Харківські угоди / Інфографіка 24 каналу