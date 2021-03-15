Разумков сумнівається, що депутатів притягнуть до відповідальності за Харківські угоди

Джерело:24 канал
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков висловив сумнів у тому, що тих, хто голосував за Харківські угоди, вдасться притягнути до відповідальності. Принаймні так, як це заявили у РНБО.
Таку думку голова Верховної Ради висловив під час брифінгу у парламенті. Разумков зазначив: до Верховної Ради вже приходила СБУ.
До речі Данілов відреагував на ймовірну причетність свого заступника Демченка до Харківських угод
Силовики у парламенті хотіли отримати інформацію про те, хто і як голосував за угоди. Щодо того, чому депутатів не зможуть покарати так, як це заявили в РНБО, Разумков відповів – усе через імунітет.
Я дуже добре пам'ятаю Конституцію, стаття 80: "Депутати не несуть відповідальності за свої дії і голосування у стінах Верховної Ради. Навіть сьогодні, коли знята депутатська недоторканість, діє індемнітет,
– сказав Разумков.
Він зазначив: сумнівається, що та ідея, яка була озвучена, може бути реалізована у повному обсязі. Але багатозначно підсумував: "Подивимось… Суд є суд".
Щодо інших учасників процесу: хто готував ці матеріали, хто пропонував робити той чи інший розгляд питання в стінах Верховної Ради, спікер зазначив – тут є інші аспекти. "Ті, хто були залучені до цього процесу дійсно можуть понести відповідальність", – сказав він.
Хто голосував за Харківські угоди / Інфографіка 24 каналу