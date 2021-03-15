Разумков сумнівається, що депутатів притягнуть до відповідальності за Харківські угоди
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков висловив сумнів у тому, що тих, хто голосував за Харківські угоди, вдасться притягнути до відповідальності. Принаймні так, як це заявили у РНБО.
Джерело:24 канал
Таку думку голова Верховної Ради висловив під час брифінгу у парламенті. Разумков зазначив: до Верховної Ради вже приходила СБУ.
До речі Данілов відреагував на ймовірну причетність свого заступника Демченка до Харківських угод
Що сказав Разумков про Харківські угоди
Силовики у парламенті хотіли отримати інформацію про те, хто і як голосував за угоди. Щодо того, чому депутатів не зможуть покарати так, як це заявили в РНБО, Разумков відповів – усе через імунітет.
Я дуже добре пам'ятаю Конституцію, стаття 80: "Депутати не несуть відповідальності за свої дії і голосування у стінах Верховної Ради. Навіть сьогодні, коли знята депутатська недоторканість, діє індемнітет,
– сказав Разумков.
Він зазначив: сумнівається, що та ідея, яка була озвучена, може бути реалізована у повному обсязі. Але багатозначно підсумував: "Подивимось… Суд є суд".
Що таке індемнітет?Це юридичний термін, за яким депутат не несе відповідальності за свої висловлювання і голосування в процесі здійснення депутатських повноважень.
Суть полягає у захисті від арешту або інших процесуальних дій, пов’язаних з обмеженням особистих прав і свобод, а також судового переслідування.
Дані з сайту ВР
Щодо інших учасників процесу: хто готував ці матеріали, хто пропонував робити той чи інший розгляд питання в стінах Верховної Ради, спікер зазначив – тут є інші аспекти. "Ті, хто були залучені до цього процесу дійсно можуть понести відповідальність", – сказав він.
Харківські угоди: головне
- Угоди підписали в Харкові у квітні 2010 року Дмитро Мєдвєдєв і Віктор Янукович.
- Опісля її ратифікувала Верховна Рада 236 голосами депутатів.
- Угоду підтримали і міністри тодішнього уряду Азарова.
- За документом перебування Чорноморського Флоту Росії в Севастополі продовжили на 25 років. За це Україні дали 30% знижку на газ.
- У 2014 році Генпрокуратура відкрила справу через ці угоди.
- 12 березня 2021 року СБУ відкрила справу щодо ймовірної держзради через укладення цих угод. Напередодні таке завдання відомству дала РНБО.
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