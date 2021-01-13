У середу, 13 січня, спікер Дмитро Разумков скликає на нараду прем'єра Дениса Шмигаля і голів парламентських фракцій та груп. Зустріч запланова на 16:00.

Також на нараді буде присутній міністр енергетики Юрій Вітренко. Про це повідомляє "Українська правда".

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Також там будуть голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, керівництво НКРЕКП, голови фракцій та груп,

– мовиться у повідомлення.

За попередніми даними, у Раді обговорюватимуть питання тарифів для населення. Після результатів зустрічі очікують офіційне повідомлення від учасників наради.

Що було раніше

12 січня Шмигаль провів нараду з Вітренком та Коболєвим. Там обговорювали ситуацію з тарифами в Україні.

Зокрема, зростання тарифів на газ та його доставку.

За результатами наради, Шмигаль оголосив про напрацювання 2 підходів, які "дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення".

Зверніть увагу! З 1 січня в Україні зросла ціна за розподіл газу. Це викликало невдоволення у населення. Зокрема, у низці міст України люди вийшли на акції протесту.