Разумков скликає нараду через тарифи, – ЗМІ
У середу, 13 січня, спікер Дмитро Разумков скликає на нараду прем'єра Дениса Шмигаля і голів парламентських фракцій та груп. Зустріч запланова на 16:00.
Також на нараді буде присутній міністр енергетики Юрій Вітренко. Про це повідомляє "Українська правда".
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Також там будуть голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, керівництво НКРЕКП, голови фракцій та груп,
– мовиться у повідомлення.
За попередніми даними, у Раді обговорюватимуть питання тарифів для населення. Після результатів зустрічі очікують офіційне повідомлення від учасників наради.
Що було раніше
- 12 січня Шмигаль провів нараду з Вітренком та Коболєвим. Там обговорювали ситуацію з тарифами в Україні.
- Зокрема, зростання тарифів на газ та його доставку.
- За результатами наради, Шмигаль оголосив про напрацювання 2 підходів, які "дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення".
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