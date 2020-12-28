Дмитро Разумков заявив, що йому не соромно за участь у "Партії регіонів", адже це дало йому досвід. Крім того, у політсилі було багато достойних людей. Глава Верховної Ради також висловив свою повагу Сергію Тігіпку.

Спікер Ради про участь у "Партії регіонів"

У "Партії регіонів", як і в будь-якій іншій структурі, було багато достойних професійних людей. Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю "Українській правді".

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Він розповів, що у партію він потрапив у 2006 році, коли вона була в опозиції. А залишив політсилу у 2010 році, коли вона прийшла до влади.

Я за це не отримав ні посад, ні фінансових якихось плюсів. Я отримав досвід. Як каже мій колега – все, що не приносить гроші, називається досвідом,

– наголосив спікер Ради.

Та уточнив, що за такий досвід йому не соромно.

"Коли у 2010 році змінилася влада, багато тих, хто був у опозиції, був з правильними морально-етичними позиціями, вони потім були висунуті на задній план", – пояснив Разумков. Та додав, що це погано, але соромно не йому, бо він такого не робив.

Про ставлення до Тігіпка

Глава парламенту зазначив, що багато років працював із Сергієм Тігіпком, поважає його.

Я думаю, це той проміжок часу, який мене навчив багато чого,

– заявив він.

Разумков тоді працював і керівником протоколу в "Сильній Україні" (партія Тігіпка), і керівником секретаріату Київської організації. Крім того, був залучений у роботу безпосередньо в штабах Тігіпка. Разумков не розуміє, за що йому може бути соромно в цьому напрямку.

Також спікер Ради зазначив, що 2010 рік показав 13% підтримки у Тігіпка, з фактично відсутнього рейтингу на початку виборчої кампанії. Це, вважає Разумков, успіх.

Голові парламенту також жаль, що "Сильна Україна" пішла "в лєту".

Зверніть увагу! Разумков також прокоментував факт, що рівень довіри до нього більший, аніж до президента. Він вважає, що це пов'язане з повагою до нього як людини, а не політика. Парламентар запевнив, що робитиме все, аби цей рівень не падав.