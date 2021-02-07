У минулому я політтехнолог: Разумков розповів, навіщо завів окрему сторінку в фейсбуці

Дмитро Разумков зізнався, що завів окрему сторінку у фейсбуці не через президентські амбіції. За словами спікера Верховної Ради, сторінка знадобилася, щоб розповідати українцям про роботу і життя парламенту.

Разумков нагадав, що у минулому він був політтехнологом. Зауважимо, що ЗМІ вже рік як пророкують йому сольну політичну кар'єру.

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Спікер парламенту зазначив, що ідея створення окремої сторінки виникла давно.

Коли ми заходили (до парламенту – 24 канал), я думав, що обійдуся особистим акаунтом, але його не вистачає, щоб розповісти все про нашу роботу і життя парламенту,

– пояснив Разумков.

Про політичний ролик

Новим приводом для розмов про політичні плани Разумкова став відеоролик, випущений на офіційній сторінці спікера в понеділок, 1 лютого. Сам Разумков раніше наголошував, що відео випущено до початку п'ятої сесії Ради. Однак він – єдиний герой ролика. По суті це політична реклама самого спікера.

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Разумков зазначив, що ролик зняли давно і розрахований він на людей, яких спікер Ради хотів би бачити частиною великої команди.

Парламентських виборів поки не намічається... Ви ж самі кажете, що в минулому я політтехнолог. Так ось, до виборів потрібно починати готуватися наступного дня після попередніх. Але працювати в цьому напрямку у мене сьогодні мети немає,

– заявив Разумков.

Він нагадав, що президентські вибори за Конституцією найближчим часом не повинні проходити.

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