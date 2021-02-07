У минулому я політтехнолог: Разумков розповів, навіщо завів окрему сторінку в фейсбуці
Дмитро Разумков зізнався, що завів окрему сторінку у фейсбуці не через президентські амбіції. За словами спікера Верховної Ради, сторінка знадобилася, щоб розповідати українцям про роботу і життя парламенту.
Джерело:"Бабель"
Разумков нагадав, що у минулому він був політтехнологом. Зауважимо, що ЗМІ вже рік як пророкують йому сольну політичну кар'єру.
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Спікер парламенту зазначив, що ідея створення окремої сторінки виникла давно.
Коли ми заходили (до парламенту – 24 канал), я думав, що обійдуся особистим акаунтом, але його не вистачає, щоб розповісти все про нашу роботу і життя парламенту,
– пояснив Разумков.
Про політичний ролик
Новим приводом для розмов про політичні плани Разумкова став відеоролик, випущений на офіційній сторінці спікера в понеділок, 1 лютого. Сам Разумков раніше наголошував, що відео випущено до початку п'ятої сесії Ради. Однак він – єдиний герой ролика. По суті це політична реклама самого спікера.
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Разумков зазначив, що ролик зняли давно і розрахований він на людей, яких спікер Ради хотів би бачити частиною великої команди.
Парламентських виборів поки не намічається... Ви ж самі кажете, що в минулому я політтехнолог. Так ось, до виборів потрібно починати готуватися наступного дня після попередніх. Але працювати в цьому напрямку у мене сьогодні мети немає,
– заявив Разумков.
Він нагадав, що президентські вибори за Конституцією найближчим часом не повинні проходити.
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