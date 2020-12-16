Коли Верховна Рада розгляне відставки Абрамовського та Бессараба: прогноз Разумкова
Одразу 2 міністри подали заяви на звільнення. Мовиться про очільника Міністерства захисту довкілля та природних ресурів Романа Абрамовського та главу Міністерства у справах ветеранів Сергія Бессараба. Спікер парламенту заявив, що 16 грудня Верховна Рада може звільнити лише одного з них.
Ймовірно, це може бути міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб. Про це повідомив Дмитро Разумков в ефірі програми "Сніданок з 1+1".
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Разумков доручив комітетам розглянути заяви про звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів України та міністра у справах ветеранів України. Парламент планує розглянути відставку міністрів на пленарних засіданнях 16 та 17 грудня.
Я думаю, що одне з питань буде 16 грудня розглядатися. Інше – можливо, завтра,
– повідомив Разумков.
А от заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі OBOZREVATEL зазначила, що кадрові призначення, швидше за все, відбудуться 17 або 18 грудня. Також Кравчук додала, що 16 грудня можуть проголосувати за відставку Сергія Бессараба.
"Поки, я думаю, голосування щодо Романа Абрамовського перенесеться на інший день, бо там виникли питання у колег з економічного комітету про мотиви його відставки", – пояснила парламентарка.
Що було раніше
- У ЗМІ з'явилась інформація про кадрові зміни в уряді. Нардепка від "Слуги народу" Галина Янченко розповіла, що фракція хотіла зібратись на засідання, аби обговорити кадрові питання.
- Крім Абрамовського, планували звільнити планують міністрів освіти, енергетики, ветеранів та агрополітики.
- Відтак замінити Бессараба може ветеранка Юлія Лапутіна, яка зараз працює у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Натомість Мінекології може очолити Роман Опімах.
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