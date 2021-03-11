Має бути одне, – Разумков не підтримує подвійне громадянство в Україні

Дмитро Разумков заявив, що не підтримує запровадження подвійного громадянства в Україні. За його словами, наявність більш ніж одного паспорта може мати негативні наслідки.

Глава Верховної Ради наголосив, що наразі у Конституції прописане єдине громадянство, а щоб це змінити, потрібно вносити правки саме в Основний закон.

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У Конституції закріплено, що у нас єдине громадянство. Якщо ми змінюємо головний закон України, це одна історія. Якщо ми починаємо змінювати закони, які знаходяться нижче Конституції, це інша історія. Моя особиста думка – громадянство має бути одне,

– сказав народний депутат.

Разумков побоюється негативних наслідків

Спікер парламенту зазначив, що від легітимізації подвійного громадянства України отримає більше негативних наслідків, ніж позитивних.

Дмитро Разумков вважає неправильним те, що сьогодні будь-який громадянин, зокрема й чиновник, "може мати під подушкою паспорт іншої держави".

Тому що коли чиновник працює на країну та народ, тоді виникає питання, на яку країну та на який народ він працює,

– підсумував глава Ради.

Рішення РНБО щодо подвійного громадянства

Рада національної безпеки та оборони 26 лютого розглянула питання подвійного громадянства для українців.

Наразі Кабмін має розробити спеціальний законопроєкт, який регулюватиме це питання.

4 березня президент Володимир Зеленський ввів рішення РНБО у дію, підписавши відповідний указ.

Станом на березень 2021 року в Україні заборонено подвійне громадянство.

Коли українець добровільно отримує паспорт іншої держави, це є підставою для припинення громадянства. Позбавити людину українського паспорта має право лише Президент України.