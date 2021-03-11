Дмитро Разумков заявив, що не підтримує запровадження подвійного громадянства в Україні. За його словами, наявність більш ніж одного паспорта може мати негативні наслідки.

Глава Верховної Ради наголосив, що наразі у Конституції прописане єдине громадянство, а щоб це змінити, потрібно вносити правки саме в Основний закон.

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У Конституції закріплено, що у нас єдине громадянство. Якщо ми змінюємо головний закон України, це одна історія. Якщо ми починаємо змінювати закони, які знаходяться нижче Конституції, це інша історія. Моя особиста думка – громадянство має бути одне,

– сказав народний депутат.

Разумков побоюється негативних наслідків

Спікер парламенту зазначив, що від легітимізації подвійного громадянства України отримає більше негативних наслідків, ніж позитивних.

Дмитро Разумков вважає неправильним те, що сьогодні будь-який громадянин, зокрема й чиновник, "може мати під подушкою паспорт іншої держави".

Тому що коли чиновник працює на країну та народ, тоді виникає питання, на яку країну та на який народ він працює,

– підсумував глава Ради.

Зверніть увагу! Коли українець добровільно отримує паспорт іншої держави, це є підставою для припинення громадянства. Позбавити людину українського паспорта має право лише Президент України.

Рішення РНБО щодо подвійного громадянства