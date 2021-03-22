Стіни здачі не дають, – Разумков про позачергове засідання Ради через погроми під ОП

Дмитро Разумков прокоментував можливість проведення позачергового засідання Ради через погроми під Офісом Президента. За його словами, нардепи збирали підписи, але наразі постанову ще не зареєстрували.

Спікер зазначив, що для проведення позачергового засідання спершу потрібно зібрати 150 підписів народних обранців. Про це він повідомив під час брифінгу у Брюсселі 22 березня.

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Позачергове засідання відбувається згідно з Регламентом Верховної Ради та Конституцією. Беруться підписні листи, збирається 150 підписів і після цього починається відлік 3 днів, протягом яких можна провести позачергове засідання,

– сказав Дмитро Разумков.

Глава парламенту зауважив, що станом на 22 березня такі підписні листи не запитувалися у Раді. Якщо все ж 150 нардепів підпишуть пропозицію, то він діятиме згідно з Регламентом ВРУ та Конституцією.

Позиція Разумкова щодо погромів під ОП

"Слуга народу" наголосив, що завжди займав позицію: демократія повинна бути демократією – це не означає, що можна робити все, що заманеться.

Якщо ми будемо дозволяти собі псувати будь-яке майно: державне, особисте – це неповага спершу до себе і до своєї держави. Ми ж не про людей зараз говоримо, а про інституції і їх треба поважати, і точно не треба виміщувати своє незадоволення тими чи іншими подіями на стінах. Стіни здачі не дають,

– підсумував спікер.

Погроми під ОП: що відомо

На Банковій, під Офісом президента, 20 березня відбувся протест на підтримку активіста Сергія Стерненка.

Мітингувальники облили фарбою будівлю та закидали фаєрами, пошкодивши фасад будівлі. Насамкінець запустили салют.

Під час акцій силовики затримали ветерана АТО, засновника видавництва "Дім Химер". Йому вже висунули обвинувачення.

В Офісі Президента поскаржилися, що активісти завдали чимало збитків. За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі оцінюються приблизно у 2 мільйони гривень.