Разумков припустив, що Вітренка втретє спробують призначити міністром енергетики

Дмитро Разумков припустив, що призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики зможуть втретє винести на голосування. Раніше Рада двічі провалювала відповідне голосування.

Джерело: "НВ Бізнес"

Конституція та закони України не забороняють знову подати кандидатуру Вітренка на посаду міністра. Про це 1 лютого заявив голова Верховної Ради Разумков.

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Разумков про нову спробу призначення Вітренка

"Щодо внесення кандидатури на посаду того чи іншого міністра, процедура така сама, як і минулого тижня – фракція вносить подання прем'єру, прем'єр вносить у Верховну Раду, Рада – комітету, комітет вносить у зал, а далі ви вже бачили", – пояснив чиновник.

Разумков додав, що такий процес може тривати нескінченно.

Станом на сьогодні, щоб це було заборонено Конституцією, або законом – поки що такого не має. Я думаю, це краще спитати у фракції. Процедурно, теоретично – так (можна подавати кандидатуру безліч разів – 24 канал),

– сказав Разумков.

На питання, як голосуватиме сам голова парламенту, той відповів: "Ви вже бачили". Нагадаємо, раніше Разумков утримався від голосування за призначення Вітренка.

Що відомо про призначення Вітренка