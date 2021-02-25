Велика концентрація політиків на квадратний метр, – Разумков про причину недовіри до Ради

Дмитро Разумков пояснив, чому довіра українців до Верховної Ради є найнижчою серед усіх державних інституцій. За його словами, це пов'язано з відкритістю парламенту.

Чому українці не довіряють Раді

За словами спікера парламенту Разумкова, Рада є відкритішою для журналістів аніж Кабінет Міністрів та Офіс Президента.

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Чиновник наголосив, що такої кількості журналістів, яка є у парламенті, немає більше в жодній державній інституції.

Друга причина – велика концентрація політиків на один квадратний метр парламенту. І те, що вони роблять добре, – не помічають, а погане – скандали і зашквари – відразу запам'ятовуються,

– заявив Разумков.

Він додав: "Якщо ця ложка дьогтю потрапляє, може, і не в найбільшу бочку меду, вона її псує повністю. Це і впливає на досить високий рівень антирейтингу".