Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не був присутнім на засіданні РНБО 26 лютого. На ньому розглядали питання подвійного громадянства і наклали санкції проти 10 держзрадників.

Як розповів голова парламенту, був відсутнім не цілеспрямовано. Він підкреслив: про проведення нового засідання дізнався запізно.

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Чому Разумков пропустив засідання РНБО

Голова Верховної Ради у день, коли проходило засідання, перебував з відрядженням у Вінниці. Він зазначив: не варто у цьому збігу "шукати чорну кішку в чорній кімнаті, коли її там немає". Окрім того додав: про засідання дізнався пізніше, ніж було призначено відрядження.

Ви розумієте, скільки готується відрядження, воно було публічно позначено в середу. Інформацію від РНБО про те, що буде засідання, ми отримали в п'ятницю,

– зауважив Разумков.