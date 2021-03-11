Разумков пояснив, чому не підтримав санкції проти Козака і каналів Медведчука

Джерело:"РБК-Україна"
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков був єдиним членом РНБО, який 2 лютого утримався і не голосував за санкції проти поплічника Медведчука Тараса Козака. Це викликало дискусії і нерозуміння його позиції у політичному просторі.
За словами голови Верховної Ради, він не проголосував за санкції через те, що членам РНБО не надали додаткової інформації про фінансування тероризму.
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Він зазначив, що засідання РНБО, на якому ухвалили рішення про санкції проти Козака, було без засідання як такого.
Це один з форматів – так зване письмове опитування. У пакеті документів був проєкт рішення, списки осіб, щодо яких це все вводиться. І то це постанова Верховної Ради, за яку проголосували ще у 2018 році,
– заявив Разумков.
Як каже спікер парламенту, додаткової інформації членам РНБО не надали. Відтак ні позицію СБУ, ні інших учасників процесу, він не знає.
Дмитро Разумков вважає, що якщо у справі піднята тема тероризму, повинні бути підозри і затримання. І йдеться не про конкретні персоналії, а загалом про підхід до санкційних обмежень, які накладають через терористичну діяльність.
Ну, вибачте, коли у нас по вулицях ходять терористи, ми не можемо на них просто дивитися. Поки я не бачив додаткових рухів, і я зараз не про персоналії, я про підходи,
– пояснив свою позицію Разумков.