Голова парламенту Дмитро Разумков почне роботу Верховної Ради у 2021 році з серйознї розмови про роботу уряду. Мова йтиме про кнопкодавство.

Про це йтиметься у понеділок, 25 лютого, починаючи з 10 ранку. Про це у своєму телеграмі повідомив нардеп з "Голосу" Ярослав Железняк.

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Саме тоді і має відбутись нарада у спікера з головами фракцій. Говоритимуть і про те, які заходи були вжиті для уникнення неперсонального голосування в майбутньому.

Може, нарешті через місяць розслідування, дізнаємося від Управління держохорони, хто ж ця загадкова людина, яка має доступ до камер спостереження в Раді,

– пожартував Железняк.

Увага! 15 січня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що найближчим часом будуть розглянуті ініціативи про посилення відповідальності за кнопкодавство. Зокрема, він не виключив запровадження штрафів за це.

Що передувало

17 грудня Верховна Рада підтримала призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки. Річ у тім, що профільний комітет із питань освіти двічі не підтримав подання.

Нардепка від "Голосу" Інна Совсун заявила, що за це призначення начебто проголосували деякі нардепи від ОПЗЖ. Водночас їх не було у сесійній залі на той момент.

24 грудня профільний комітет Ради відмовився розглядати матеріали щодо сумнівного голосування за призначення Шкарлета.

Совсун також повідомила, що Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу про кнопкодавство під час голосування за призначення Шкарлета.

Більше про те, хто такий Сергій Шкарлет та що він встиг зробити на посаді – читайте у матеріалі 24 каналу.