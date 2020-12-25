Підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради України IX скликання немає. Діяльність народних депутатів у парламенті та поза його межами доводить те, що він є дієздатним.

Передумов для дострокових парламентських виборів немає. Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі одного з українських телеканалів, інформує пресслужба Апарату ВРУ.

Читайте також Разумков підписав Держбюджет-2021: що далі

Заява Разумкова

Якщо ми говоримо про роботу парламенту, то сьогодні він працює. Ви бачите і кількість законів, які ми розглядаємо, і кількість народних депутатів, які безпосередньо беруть участь у роботі Верховної Ради, як в залі, так і за її межами, і багато інших речей. Вони доводять, що сьогодні парламент є дієздатним,

– наголосив він.

Також голова парламенту висловив сподівання, що й надалі причин для дострокових парламентських виборів не буде. Однак, якщо передумови таки виникнуть, тоді він діятиме в рамках закону.

"Будь-яка політична сила завжди повинна бути готова до виборів", – резюмував Разумков.