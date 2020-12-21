Спікер Дмитро Разумков 21 грудня підписав Держбюджет-2021. Верховна Рада прийняла його у 2 читанні 15 грудня.

Тепер закон передали на підпис президент Володимиру Зеленському. Про це повідомляє "Голос України".

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Затвердження Держбюджету-2021 Зеленський раніше назвав перемогою. Українська влада показала, що може ламати старі традиції та обходитися без торгів і "хотєлок".

Зокрема, Зеленський наголосив, що у 2021 році на медицину та оборону виділили найбільше коштів за всю історію незалежності України.

Однак президент зауважив, що навколо Держбюджету-2021 було дуже багато різноманітних маніпуляцій.

Дезінформації було стільки, що десь у куточку тихенько заплакав одинокий Кисельов (Дмитро Кисельов, російський пропагандист – 24 канал),

– наголосив Зеленський.

Що кажуть у Мінфіні

У Міністерстві фінансів заявили, що Держбюджет-2021 відповідає оцінкам фахівців з Міжнародного валютного фонду. Це свідчить, що Україна рухається у правильному напрямку.

Зарплати, пенсії та прожитковий мінімум у 2021 році / Інфографіка 24 канал