Разумков оцінив шанси Степанова залишитись на посаді: "50 на 50"

Якби до Ради внесли постанову про недовіру міністру охорони здоров'я Максиму Степанову, то однозначної позиції серед нардепів не було б. У цьому переконаний спікер парламенту Дмитро Разумков.
За словами Разумкова, є нардепи, які виступають проти Степанова, а є ті, хто його буде підтримувати.
До теми Про цю вакцину важко щось сказати, – Разумков про CoviShield, яку привіз Степанов
Однак спікер наголосив, що багато залежатиме від того, як він працюватиме щодо вакцинації.
Але знаєте, так – 50 на 50,
– зізнався Разумков.
Що відомо про ймовірну відставку Степанова
- Про відставку Степанова говорили ще восени 2020 року. У листопаді були чутки, що відставку нібито погодили в Офісі Президента й Кабміні.
- Сам урядовець прокоментував інформацію та зауважив, що він є "незручним міністром" для нардепів, що поширюють ці чутки.
- Крім того, у лютому 2021 року Національне антикорупційне бюро почало розслідування щодо закупівлі вакцини проти коронавірусу за завищеною ціною. До цього може бути причетний Степанов, хоча сам він запевняє, що працюють прозоро.
- Вакцинація в Україні мала початись 15 лютого, однак були затримки із поставкою препаратів. Нардеп Данило Гетманцев 17 лютого заявив, що очільника МОЗ можуть зняти з посади, якщо вакцина не прибуде до кінця тижня.
- Тоді Степанов особисто вирушив до Індії, що провести перемовини з виробниками вакцини та привезти першу партію.
- Нардепка від "Голосу" Ольга Стефанішина зауважила, що поїздка Степанова до Індії може бути знаком про його відставку.