Разумков оцінив шанси Степанова залишитись на посаді: "50 на 50"

За словами Разумкова, є нардепи, які виступають проти Степанова, а є ті, хто його буде підтримувати.

До теми Про цю вакцину важко щось сказати, – Разумков про CoviShield, яку привіз Степанов

Однак спікер наголосив, що багато залежатиме від того, як він працюватиме щодо вакцинації.

Але знаєте, так – 50 на 50,

– зізнався Разумков.

Що відомо про ймовірну відставку Степанова