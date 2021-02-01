Разумков показав пафосне відео, як їде на роботу: у мережі ажіотаж

Спікер парламенту Дмитро Разумков на своїй сторінці у фейсбуці оприлюднив відео про початок п'ятої сесії Ради ІХ скликання та те, як їде на роботу. Допис нардепа викликав справжній ажіотаж у мережі.

Джерело: фейсбук Дмитра Разумкова

Користувачі висловили свої враження від побаченого у коментарях. Люди назвали це передвиборчим роликом.

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На відео можна побачити, як Дмитро Разумков їде Києвом на автівці та приїжджає до будівлі парламенту. Потім він йде у власний кабінет й підписує кілька документів.

Далі спікер заходить до сесійної зали і, вмостившись у кріслі, говорить: "Добрий день! Починаємо працювати".

У мережі ролик назвали "передвиборчим"

Користувачі у соцмережі зазначили, що цей склад Ради почав свою роботу понад рік тому. Також люди запитують, чи можна розцінювати ролик як початок президентської кампанії Разумкова.

"Наш майбутній Президент";

"Що, президентська кампанія вже стартувала?";

"Схоже на передвиборчий ролик".

Сам спікер під час брифінгу 1 лютого заявив, що ролик присвячений початку роботи Ради, а на його створення не витратили ні копійки з бюджету України.

Відповів Разумков також на запитання, чи не свідчить ролик про створення власної політичної сили.

Не варто займатися конспірологією,

– підсумував він.

Політичний шлях Дмитра Разумкова: коротко

У 2006 – 2010 роках Разумков був у молодіжному крилі "Партії регіонів". Він вийшов з політсили у 2010 році, коли президент-утікач Віктор Янукович переміг на виборах.

У 2013 – 2014 був радником глави Кіровоградської ОДА.

У 2019 році обіймав посаду радника з політичних питань та речника штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

У період з 3 травня 2019 року по 10 листопада 2019 року був головою партії "Слуга народу".

Під час парламентських виборів у 2019 році був обраний народним депутатом України.

29 серпня 2019 року став 14 головою Верховної Ради України, отримавши рекордний рівень підтримки — 382 голоси.

П'ята сесія Верховної Ради XI скликання розпочне свою роботу 2 лютого 2021 року. Вона триватиме до 23 липня 2021.