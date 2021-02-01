Разумков показав пафосне відео, як їде на роботу: у мережі ажіотаж

Спікер парламенту Дмитро Разумков на своїй сторінці у фейсбуці оприлюднив відео про початок п'ятої сесії Ради ІХ скликання та те, як їде на роботу. Допис нардепа викликав справжній ажіотаж у мережі.
Джерело: фейсбук Дмитра Разумкова
Користувачі висловили свої враження від побаченого у коментарях. Люди назвали це передвиборчим роликом.
Читайте також Додаткові камери та прив'язані картки: як у Раді боротимуться з кнопкодавством
На відео можна побачити, як Дмитро Разумков їде Києвом на автівці та приїжджає до будівлі парламенту. Потім він йде у власний кабінет й підписує кілька документів.
Далі спікер заходить до сесійної зали і, вмостившись у кріслі, говорить: "Добрий день! Починаємо працювати".
Користувачі у соцмережі зазначили, що цей склад Ради почав свою роботу понад рік тому. Також люди запитують, чи можна розцінювати ролик як початок президентської кампанії Разумкова.
Сам спікер під час брифінгу 1 лютого заявив, що ролик присвячений початку роботи Ради, а на його створення не витратили ні копійки з бюджету України.
Відповів Разумков також на запитання, чи не свідчить ролик про створення власної політичної сили.
Не варто займатися конспірологією,
– підсумував він.