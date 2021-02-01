Спікер парламенту Дмитро Разумков на своїй сторінці у фейсбуці оприлюднив відео про початок п'ятої сесії Ради ІХ скликання та те, як їде на роботу. Допис нардепа викликав справжній ажіотаж у мережі.

Джерело: фейсбук Дмитра Разумкова

Користувачі висловили свої враження від побаченого у коментарях. Люди назвали це передвиборчим роликом.

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На відео можна побачити, як Дмитро Разумков їде Києвом на автівці та приїжджає до будівлі парламенту. Потім він йде у власний кабінет й підписує кілька документів.

Далі спікер заходить до сесійної зали і, вмостившись у кріслі, говорить: "Добрий день! Починаємо працювати".

У мережі ролик назвали "передвиборчим"

Користувачі у соцмережі зазначили, що цей склад Ради почав свою роботу понад рік тому. Також люди запитують, чи можна розцінювати ролик як початок президентської кампанії Разумкова.

"Наш майбутній Президент";

"Що, президентська кампанія вже стартувала?";

"Схоже на передвиборчий ролик".

Сам спікер під час брифінгу 1 лютого заявив, що ролик присвячений початку роботи Ради, а на його створення не витратили ні копійки з бюджету України.

Відповів Разумков також на запитання, чи не свідчить ролик про створення власної політичної сили.

Не варто займатися конспірологією,

– підсумував він.