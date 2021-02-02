Дмитро Разумков 2 лютого офіційно оголосив про виключення нардепа Олександра Дубінського з фракції "Слуга народу". Напередодні відповідне рішення прийняли самі "слуги".

Джерело: 24 канал

Про виключення Дубінського голова Верховної Ради заявив на засіданні парламенту.

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Відповідно до статті 60 регламенту Верховної Ради України, згідно з рішенням депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" від 1 лютого 2021 року, повідомляю про виключення народного депутата Дубінського Олександра Анатолійовича зі складу фракції "Слуга народу",

– сказав Разумков.

Сам Дубінський після такого оголошення поклонився Разумкову з легкою насмішкою.

Разумков оголосив виключення Дубінського: відео

Реакція Дубінського

Нардеп заявив, що "слуги", які голосували за його виключення "майже зі сльозами на очах" просили його перенести оголошення викриття прізвищ.

"Вони бояться відповідати мені нібито через страх не отримати щомісячний конверт глибокого утримання", – наголосив Дубінський.

Враховуючи це і моє бажання не добивати сьогодні опущених нижче плінтуса колег, результати реального голосування я оголошу через 2 тижні,

– заявив нардеп

Зауважимо, голосування "слуг" відбувалося в анонімному режимі. Голова фракції Давид Арахамія зазначив, що інформацію про те, хто як голосував, не афішуватимуть.

Додамо, що виключення Дубінського підтримали 198 нардепів, ще 29 – були проти, а 19 "слуг" вирішили не голосувати.