Разумков очолив рейтинг довіри до політиків: на якому місці Зеленський

9 лютого 2021 , 12:54
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Джерело:

Центр Разумкова

Найбільше українців довіряють спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову. Його рейтинг довіри становить 32%. На другій сходинці опинився президент Володимир Зеленський.

Переважно українці не довіряють політикам. Найнижче у рейтингу довіри опинились глава Офісу Президента Андрій Єрмак та генпрокурорка Ірина Венедіктова.

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Який рейтинг довіри

  • Дмитро Разумков – довіряють 32%, але 53% не довіряють;
  • Володимир Зеленський – відповідно 26,5% і 65,5%,
  • Юрій Бойко – 22% і 70%,
  • Петро Порошенко – 19,5% і 75,5%,
  • Юлія Тимошенко – 19% і 75%,
  • Святослав Вакарчук – 18% і 70%,
  • Віктор Медведчук – 15% і 77,5%,
  • Міхеїл Саакашвілі – 14% і 74%,
  • Вадим Рабінович – 14% і 76,5%,
  • Арсен Аваков – 12% і 76%,
  • Денис Шмигаль – 8% і 71,5%,
  • Андрій Єрмак – 6% і 64%,
  • Ірина Венедіктова – 5% і 60%.
Зверніть увагу! Дослідження провів Центр Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя". Опитали 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Вибірка репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Кому українці довіряли раніше

  • На початку 2021 року, відповідно до опитування "Рейтингу", найбільше громадян довіряли Зеленському – 41% українців. Разумков із 29% довіри був на другому місці. На третій сходинці був Бойко.
  • До слова, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, наприкінці січня рейтинг довіри очолював мер Києва Віталій Кличко.