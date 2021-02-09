Разумков очолив рейтинг довіри до політиків: на якому місці Зеленський

Найбільше українців довіряють спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову. Його рейтинг довіри становить 32%. На другій сходинці опинився президент Володимир Зеленський.

Переважно українці не довіряють політикам. Найнижче у рейтингу довіри опинились глава Офісу Президента Андрій Єрмак та генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Важливо Оновлений президентський рейтинг: скільки українців готові голосувати за Зеленського

Який рейтинг довіри

Дмитро Разумков – довіряють 32%, але 53% не довіряють;

Володимир Зеленський – відповідно 26,5% і 65,5%,

Юрій Бойко – 22% і 70%,

Петро Порошенко – 19,5% і 75,5%,

Юлія Тимошенко – 19% і 75%,

Святослав Вакарчук – 18% і 70%,

Віктор Медведчук – 15% і 77,5%,

Міхеїл Саакашвілі – 14% і 74%,

Вадим Рабінович – 14% і 76,5%,

Арсен Аваков – 12% і 76%,

Денис Шмигаль – 8% і 71,5%,

Андрій Єрмак – 6% і 64%,

Ірина Венедіктова – 5% і 60%.

Кому українці довіряли раніше

На початку 2021 року, відповідно до опитування "Рейтингу", найбільше громадян довіряли Зеленському – 41% українців. Разумков із 29% довіри був на другому місці. На третій сходинці був Бойко.

До слова, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, наприкінці січня рейтинг довіри очолював мер Києва Віталій Кличко.

Дослідження провів Центр Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя". Опитали 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Вибірка репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.