Разумков очолив рейтинг довіри до політиків: на якому місці Зеленський
Найбільше українців довіряють спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову. Його рейтинг довіри становить 32%. На другій сходинці опинився президент Володимир Зеленський.
Джерело:Центр Разумкова
Переважно українці не довіряють політикам. Найнижче у рейтингу довіри опинились глава Офісу Президента Андрій Єрмак та генпрокурорка Ірина Венедіктова.
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Який рейтинг довіри
- Дмитро Разумков – довіряють 32%, але 53% не довіряють;
- Володимир Зеленський – відповідно 26,5% і 65,5%,
- Юрій Бойко – 22% і 70%,
- Петро Порошенко – 19,5% і 75,5%,
- Юлія Тимошенко – 19% і 75%,
- Святослав Вакарчук – 18% і 70%,
- Віктор Медведчук – 15% і 77,5%,
- Міхеїл Саакашвілі – 14% і 74%,
- Вадим Рабінович – 14% і 76,5%,
- Арсен Аваков – 12% і 76%,
- Денис Шмигаль – 8% і 71,5%,
- Андрій Єрмак – 6% і 64%,
- Ірина Венедіктова – 5% і 60%.
Кому українці довіряли раніше
- На початку 2021 року, відповідно до опитування "Рейтингу", найбільше громадян довіряли Зеленському – 41% українців. Разумков із 29% довіри був на другому місці. На третій сходинці був Бойко.
- До слова, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, наприкінці січня рейтинг довіри очолював мер Києва Віталій Кличко.
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