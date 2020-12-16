Разумков обігнав Зеленського: кому з влади найбільше довіряють українці – опитування
Українці переважно не довіряють політикам. Значно вищий рейтинг довіри серед соціальний інституцій. Наприклад, ЗСУ чи волонтерських організацій.
Багато українців повністю довіряють президенту Володимиру Зеленському – 11,8%. Однак недовіряють главі держави 33,5%. Про це свідчать дані опитування від Центру Разумкова.
До речі Президентський рейтинг: яка підтримка у Зеленського та хто вийшов на друге місце
Рейтинг довіри до українських політиків
- Володимир Зеленський – 11,8% повністю довіряють, 18,1% – скоріше довіряють.
- Юрій Бойко – 8% повністю довіряють, 14,3 – скоріше довіряють.
- Петро Порошенко – 7,4% довіряють повністю, 12,7% – скоріше не довіряють.
- Дмитро Разумков – 7,2% довіряють повністю, 27,9% – скоріше довіряють.
- Віктор Медведчук – 5,9% довіряють повністю, 9,7% – скоріше довіряють.
Щоправда, рейтинг недовіри до вищенаведених політиків сягає 50%.
До слова, найменше українців, до 1%, довіряють генпрокурорці Ірині Венедіктовій та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.
Яким інституціям довіряють українці
- Збройні сили України – 21,5% українців довіряють.
- Волонтерські організації – 21,3%,
- Церква – 20,1%,
- Добровольчі батальйони – 17,9%,
- ДСНС – 18,1%,
- Державна прикордонна служба – 15,3%.
Не довіряють найбільше судам, уряду, Верховній Раді та Президенту.
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