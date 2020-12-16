Українці переважно не довіряють політикам. Значно вищий рейтинг довіри серед соціальний інституцій. Наприклад, ЗСУ чи волонтерських організацій.

Багато українців повністю довіряють президенту Володимиру Зеленському – 11,8%. Однак недовіряють главі держави 33,5%. Про це свідчать дані опитування від Центру Разумкова.

До речі Президентський рейтинг: яка підтримка у Зеленського та хто вийшов на друге місце

Рейтинг довіри до українських політиків

Володимир Зеленський – 11,8% повністю довіряють, 18,1% – скоріше довіряють.

Юрій Бойко – 8% повністю довіряють, 14,3 – скоріше довіряють.

Петро Порошенко – 7,4% довіряють повністю, 12,7% – скоріше не довіряють.

Дмитро Разумков – 7,2% довіряють повністю, 27,9% – скоріше довіряють.

Віктор Медведчук – 5,9% довіряють повністю, 9,7% – скоріше довіряють.

Щоправда, рейтинг недовіри до вищенаведених політиків сягає 50%.

До слова, найменше українців, до 1%, довіряють генпрокурорці Ірині Венедіктовій та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

Яким інституціям довіряють українці

Збройні сили України – 21,5% українців довіряють.

Волонтерські організації – 21,3%,

Церква – 20,1%,

Добровольчі батальйони – 17,9%,

ДСНС – 18,1%,

Державна прикордонна служба – 15,3%.

Не довіряють найбільше судам, уряду, Верховній Раді та Президенту.

Дослідження провела соціологічна служба Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.