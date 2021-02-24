Разумков не вірить, що законопроєкт про "знищення НАБУ" легко пройде Верховну Раду

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков сумнівається, що законопроєкт Кабміну про Національне антикорупційне бюро легко пройде профільний комітет та 2 читання у парламенті. За його словами, наразі в комітеті це питання ще не розглядали.

Разумков зазначив, що і прихильники, і критики законопроєкту про НАБУ знають, як затягнути процес його прийняття. Зокрема, це можна зробити через поправки.

Читайте також У НАБУ, попри заяви ОП, кажуть, що оголосили підозру Татарову правильно

Разумков розповів, що наразі комітет також ще не розглядав законопроєкт, який пов'язаний з повноваженнями НАБУ. Відповідний документ готували в Офісі Президента.

У Верховну Раду внесли законопроєкт про зміну призначення та звільнення очільників Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань. Зокрема, це пропонують робити лише після погодження народних депутатів. Детальніше про це – читайте тут.

До теми Чи причетні чиновники НБУ до справи "Приватбанку": НАБУ перевіряє

Що відомо про законопроєкт