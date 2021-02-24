Разумков не вірить, що законопроєкт про "знищення НАБУ" легко пройде Верховну Раду

24 лютого 2021 , 17:59
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков сумнівається, що законопроєкт Кабміну про Національне антикорупційне бюро легко пройде профільний комітет та 2 читання у парламенті. За його словами, наразі в комітеті це питання ще не розглядали.

Разумков зазначив, що і прихильники, і критики законопроєкту про НАБУ знають, як затягнути процес його прийняття. Зокрема, це можна зробити через поправки.

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Разумков розповів, що наразі комітет також ще не розглядав законопроєкт, який пов'язаний з повноваженнями НАБУ. Відповідний документ готували в Офісі Президента.

Зверніть увагу! У Верховну Раду внесли законопроєкт про зміну призначення та звільнення очільників Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань. Зокрема, це пропонують робити лише після погодження народних депутатів. Детальніше про це – читайте тут.

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Що відомо про законопроєкт

  • Проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції України" ініціював прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
  • Документ зареєстрували у Верховній Раді 15 лютого.
  • Законопроєкт спрямований на забезпечення необхідних гарантій незалежності НАБУ та сталості його функціонування.