Разумков не вірить, що законопроєкт про "знищення НАБУ" легко пройде Верховну Раду
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков сумнівається, що законопроєкт Кабміну про Національне антикорупційне бюро легко пройде профільний комітет та 2 читання у парламенті. За його словами, наразі в комітеті це питання ще не розглядали.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Разумков зазначив, що і прихильники, і критики законопроєкту про НАБУ знають, як затягнути процес його прийняття. Зокрема, це можна зробити через поправки.
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Разумков розповів, що наразі комітет також ще не розглядав законопроєкт, який пов'язаний з повноваженнями НАБУ. Відповідний документ готували в Офісі Президента.
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Що відомо про законопроєкт
- Проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції України" ініціював прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
- Документ зареєстрували у Верховній Раді 15 лютого.
- Законопроєкт спрямований на забезпечення необхідних гарантій незалежності НАБУ та сталості його функціонування.
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