Під час засідання РНБО спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримав застосування санкцій проти Тараса Козака. Він був єдиним із членів Ради нацбезпеки, хто утримався.

Джерело: "Українська правда" Решта складу Ради національної безпеки й оборони блокування телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука підтримали (крім ще однієї людини, яка перебувала у відрядженні та не брала участь у засіданні). Мовиться про "112 Україна", NewsOne, ZIK, які вже припинили мовлення. Важливо Канали Zik, 112 і Newsone припинили своє мовлення: фотодоказ Доповнюємо новину...