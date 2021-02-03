Разумков не підтримав санкції проти Козака й каналів Медведчука, – ЗМІ
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Під час засідання РНБО спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримав застосування санкцій проти Тараса Козака. Він був єдиним із членів Ради нацбезпеки, хто утримався.
Джерело: "Українська правда"
Решта складу Ради національної безпеки й оборони блокування телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука підтримали (крім ще однієї людини, яка перебувала у відрядженні та не брала участь у засіданні). Мовиться про "112 Україна", NewsOne, ZIK, які вже припинили мовлення.
Важливо Канали Zik, 112 і Newsone припинили своє мовлення: фотодоказ
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