Послухала пояснення Дмитра Разумкова про те, чому він не голосував за санкції проти каналів Медведчука. Думаю, це була політична помилка.

Джерело: фейсбук Олени Трибушної

Політичне майбутнє взамін на існування країни

Небажання брати на себе відповідальність в такому питанні, від якого залежить, буде чи не буде існувати країна в перспективі – це безвідповідальність.

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Намагатись залишитись в образі національного політика, який подобається і вашим і нашим, в ситуації, коли вирішується, бути нації чи не бути – це про те, що твої особисті політичні перспективи для тебе важливіші, ніж перспективи нації.

Хотіти подобатись усім і сподіватись, як колись Кравчук, пробігти між крапельками – неможливо, коли стоїш під зливою з лайна.

Компромісність і вміння знаходити спільну мову з усіма – це нормальна якість для політика. Але неможливо знайти компроміс між тими, хто готовий встати перед ворогом на коліна, і тими, хто хоче ворога на коліна поставити.

Є ситуації, які вимагають визначеності і жорсткості. І це була саме така.

Не можна подобатись усім в цій країні, розідраній на дві половини через ту саму компромісність, безпринципність і популізм. Доведено діючим президентом. І, сподіваюсь, ним самим усвідомлено.

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Деякі ситуації цінні своїми розвилками. Вони дають зрозуміти, куди летить паровоз