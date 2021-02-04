Разумков не підтримав санкції проти Козака: політичні перспективи важливіші за Україну?
Послухала пояснення Дмитра Разумкова про те, чому він не голосував за санкції проти каналів Медведчука. Думаю, це була політична помилка.
Джерело: фейсбук Олени Трибушної
Політичне майбутнє взамін на існування країни
Небажання брати на себе відповідальність в такому питанні, від якого залежить, буде чи не буде існувати країна в перспективі – це безвідповідальність.
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Намагатись залишитись в образі національного політика, який подобається і вашим і нашим, в ситуації, коли вирішується, бути нації чи не бути – це про те, що твої особисті політичні перспективи для тебе важливіші, ніж перспективи нації.
Хотіти подобатись усім і сподіватись, як колись Кравчук, пробігти між крапельками – неможливо, коли стоїш під зливою з лайна.
Компромісність і вміння знаходити спільну мову з усіма – це нормальна якість для політика. Але неможливо знайти компроміс між тими, хто готовий встати перед ворогом на коліна, і тими, хто хоче ворога на коліна поставити.
Є ситуації, які вимагають визначеності і жорсткості. І це була саме така.
Не можна подобатись усім в цій країні, розідраній на дві половини через ту саму компромісність, безпринципність і популізм. Доведено діючим президентом. І, сподіваюсь, ним самим усвідомлено.
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Деякі ситуації цінні своїми розвилками. Вони дають зрозуміти, куди летить паровоз
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