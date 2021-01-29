Разумков не голосував за призначення Вітренка: чому

Прем'єр Денис Шмигаль вніс подання на призначення Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики 28 січня. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков утримався під час голосування.
Джерело: 24 канал
Він пояснив своє рішення. Про це Разумков говорив на брифінгу 29 січня.
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Щодо причин, чому він не голосував за Вітренка спікер назвав 2 головні чинники:
І першого разу я не підтримував це кадрове призначення, і цього разу також я утримався. Свою позицію я вже висловлював. Багато хто з народних депутатів, зокрема і я, говорили про те, що сьогодні важко державі,
– зазначив Разумков.
"І коли вони чують, що хтось із чиновників або майбутніх чиновників отримує мільйонні премії, то я, думаю, що люди нас не зрозуміють. Я розумію, що є бізнес, а є державна посада і державницька позиція, і поєднувати їх не досить правильно і не досить ефективно", – вважає Разумков.
Разумков сказав, що тарифи, насамперед впливають по найменш захищених верствах населення. І додав, що до таких подій як збільшення тарифів, треба готуватися економічно і інформаційно, щоб повідомити людям, як це буде відбуватися, і як держава буде захищати їхні інтереси.
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