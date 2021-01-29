Разумков не голосував за призначення Вітренка: чому

Прем'єр Денис Шмигаль вніс подання на призначення Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики 28 січня. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков утримався під час голосування.

Джерело: 24 канал

Він пояснив своє рішення. Про це Разумков говорив на брифінгу 29 січня.

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Щодо причин, чому він не голосував за Вітренка спікер назвав 2 головні чинники:

премії у розмірі 4 мільйонів доларів за перемогу Нафтогазу над російським Газпромом у Стокгольмському арбітражі у 2019 році; тарифну політику.

І першого разу я не підтримував це кадрове призначення, і цього разу також я утримався. Свою позицію я вже висловлював. Багато хто з народних депутатів, зокрема і я, говорили про те, що сьогодні важко державі,

– зазначив Разумков.

"І коли вони чують, що хтось із чиновників або майбутніх чиновників отримує мільйонні премії, то я, думаю, що люди нас не зрозуміють. Я розумію, що є бізнес, а є державна посада і державницька позиція, і поєднувати їх не досить правильно і не досить ефективно", – вважає Разумков.

Разумков сказав, що тарифи, насамперед впливають по найменш захищених верствах населення. І додав, що до таких подій як збільшення тарифів, треба готуватися економічно і інформаційно, щоб повідомити людям, як це буде відбуватися, і як держава буде захищати їхні інтереси.

Призначення Вітренка: головне Верховна Рада голосувала за призначення Вітренка главою Міненергетики ще 17 грудня. Тоді його провалили.

Виконувачем обов'язків міністра Вітренка призначили вже на засіданні Кабміну.

Згодом у "Слузі народу" повідомили, що кандидатуру Вітренка в кінці січня знову винесуть на розгляд нардепів, зазначивши, що альтернативи йому на цій посаді немає.

Після цього Кабмін призначив Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики. Таке рішення уряду не сподобалося голові Верховної Ради Дмитру Разумкову.

міністра енергетики. Таке рішення уряду не сподобалося голові Верховної Ради Дмитру Разумкову. Верховна Рада вдруге не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики 28 січня. За його кандидатуру проголосували лише 204 нардепи із 226 необхідних.

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