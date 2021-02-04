Спікер парламенту Дмитро Разумков хоче використати Президента України Володимира Зеленського. Річ у тім, що Разумков прийшов до влади через "Слугу народу", а згодом, зміцнивши себе як політичну особу, хоче піти "у вільне плавання".

Джерело: 24 канал

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко і додав, що Разумков не має достатньо можливостей. Саме через це йому наразі точно не вдасться організувати власну політику.

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Фесенко запевнив, що Разумков – дуже перспективний і здібний, але саме "Слуга народу" у передвиборчій кампанії Зеленського стала стартовим майданчиком для нього.

Я б сказав так: Разумков хоче використати Зеленського, як ракету носія – піднятися разом з Зеленським, а потім відірватися і піти у самостійне плавання, на самостійну траєкторію. Однак наразі це зарано, – зауважив Фесенко.

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За словами Фесенка, Разумков рейтингово залежить від Зеленського. "Поки що можна казати не про самостійне, а про автономне плавання", – додав політолог.

Він зауважив, що дуже важливо, аби Разумков не повторив помилок українського політика Володимира Литвина. Він за часів Помаранчевої революції намагався теж розпочати власну політичну кар'єру.

"Він хотів зіграти на розбіжностях між майданним і антимайданним табором, але він провалився в дірку між 2 таборами. Потім йому навіть не вдалося увійти до парламенту. Такий ризик існує для Дмитра Разумкова. Тому я й кажу – ще зарано відриватися від Зеленського, йому не можна зараз йти на якийсь прямий конфлікт з президентом", – підсумував Фесенко.

Довідка. Спікер парламенту Дмитро Разумков не підтримав блокування телеканалів ZIK, "112 Україна" та NewsOne, до яких причетний лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук. Додамо, що він був єдиним, хто утримався під час голосування.

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