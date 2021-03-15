Дмитро Разумков не відмовляється від свого імені, рейтингу чи статусу, що може не подобатися Банковій і власне президенту. Проте висунути спікеру Верховної Ради звинувачення – не можуть.

Якщо у Дмитра Разумкова у ворогах буде Володимир Зеленський, то це йому ще більше підніме рейтинг, адже до президента вже є недовіра. Таку думку у програмі "Між іншим" висловив політолог Микола Давидюк.

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Позиція Разумкова не влаштовує президента

"Думаю, що Разумков дратує Зеленського – це правда. Але насправді Разумков теж не грає у свої ігри, він просто не став спікером, підданим Банковій. Він просто залишається спікером і це Банкову злить і самого Зеленського – 100%", – сказав Давидюк.

Він пояснив, що Разумков відповідає за професійність і за політичний образ Зеленського. Тож якщо Банкова буде "бити", що Разумков поганий – цим вони будуть вбивати і рейтинг самого Зеленського, тому що Разумков – це частина цього, додав Микола Давидюк.

"Їм потрібні більш грамотні та продумані стратегії, якщо вони, наприклад, хочуть прибрати Разумкова як конкурента на президентських виборах, то їм треба його не бити й не "мочити" в телеграм-каналах, а призначати прем'єр-міністром, але це вже складніша гра", – вважає політолог.

На Банковій ображені на Разумкова

Проте Микола Давидюк додав, що не впевнений у готовності Банкової грати у відповідні ігри.

Видно, що на Банковій ображені на Разумкова, вони не бачать у ньому підданого й ось ця гра продовжується. Чи захочуть зняти (з посади – 24 канал), думаю, сценарій вже давно пропрацьовують,

– сказав політолог.

За його словами, знявши Разумкова з посади – є ймовірність отримати опозиціонера всередині самого парламенту, який ще й буде контролювати депутатів. Це буде схожа ситуація з тією, яку "слуги" мають в областях, де їхні депутати проти їхнього ж депутата.

"Так само може бути всередині парламенту, тому з цим будуть намагатися грати більш обережно, але за цим точно спостерігають і його (Разумкова – 24 канал) бачать одним із конкурентів", – пояснив Микола Давидюк.

Зверніть увагу! Спікера Верховної Ради не було на засідання Ради національної безпеки та оборони 11 березня, також Дмитро Разумков не був присутнім на засіданні РНБО 26 лютого.